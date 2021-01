A 28 éves tesitanár, nem fél belevágni új dolgokba. Férjét az Instagramon ismerte meg, majd ezután hat héttel már össze is házasodtak.

Ám Lauren Ann Kennedy karrierjében is nagy változás állt be, ugyanis úgy döntött, egy jobban jövedelmezőbb állást keres.

Létrehozott egy OnlyFans fiókot, ahol pénzért árulja erotikus videóit, amit maga a férje készít el, sőt néha bele is nyúl.

„Olykor Jaymes is belenyúl a videókba. Csak hogy a nézők láthassák, ahogy megérintem" - mesélte a nő.

Ezzel pedig havi 9 millió forintnak megfelelő összeget zsebelnek be – írta a Daily Mail.

Elárulták, a házasságukra ez remek hatással van.

„Kifejezetten jót tesz a kapcsolatunknak. Ez egy nagy móka. Sok fiatal párnak kéne ezt csinálnia. Megfűszerezi a hétköznapokat, egyszerűen imádom!" - vallotta be Lauren, akinek ráadásul szülei is támogatják az új munkáját.