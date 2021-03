Paul Gascoigne futballlegenda lánya, Bianca Gascoigne évekkel ezelőtt még a nagyobb mellekért volt oda, kés alá is feküdt, hiszen dúsabb keblekkel modellként is keresettebb volt. Ez azonban hátfájdalmakat okozott neki, később pedig már úgy érezte, nem is illenek hozzá a nagy mellek. Kés alá feküdt, és kisebbítette melleit. Elmondta, sokkal szexibbnek és fiatalosabbnak érzi magát most.

A műtét előtt így nézett ki: