A Manchester United egykori focistájának felesége szeret meztelenkedni, ezt már többször is bebizonyította. Legfrissebb fotójával is felrobbantotta a netet, a rajongók megőrültek a fürdőkádban készült meztelen kép láttán. Nem győzik dicsérni Sarah tökéletességét, a dereka két terhesség után is nádszál vékony.