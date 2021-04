Sokan elveszítették a munkájukat a koronavírus miatt. A prostituáltak is nehéz helyzetbe kerültek: sokan szakmát váltottak, de a többség megtalálta a lehetőséget, hogy továbbra is a testéből élhessen.

Egy budapesti prosti mesélt arról, hogy bár a koronavírus megnehezíti az életüket, azért az élet nem állt meg, csak most más szolgáltatások kerültek előtérbe. Sokan inkább házhoz mennek, akár 22 óra után is, de van aki inkább az online szexmunka felé fordult. Az esti kijárási tilalom miatt most a műszak is korábban kezdődik, már fél 4-kor is látni lézengő prostikat az Üllői úton és a környező utcákban - írja a Ripost.

Egy másik prostituált arról számolt be, hogy ő is fél a vírustól, ezért abba is hagyta a hagyományos szolgáltatást és inkább szexmasszázst vagy más megoldásokat alkalmaz. Ő úgy tudja, sokan csak törzsvendégeket fogadnak vagy olyan férfiakat, akikről tudják, hogy otthon dolgoznak és kevés esélyük van a megfertőződésre.

Én is folyamatos és rendszeres fertőtlenítést végzek a kuncsaftok után után lakásaikon, hogy minél kisebb eséllyel hozhasson valaki vírust" – tette hozzá.

A legfelkapottabb azonban most az online szexmunkalett: van, aki webkamerán keresztül élőzik, sokan pedig felnőtt oldalakra regisztrálnak, ahol a követők egy havidíjért cserébe láthatnak pikáns képeket a hölgyekről. Ezt a lehetőséget azonban már nemcsak prostituáltak használják ki, hanem állásukat most elvesztő nők százai próbálnak így pénzt keresni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a pornóoldalak is rekordforgalmat bonyolítanak a járvány kezdete óta.