Dér Heni hétvégén a budai várból jelentkezett be, és elmesélte követőinek, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy kisfia mielőbb kibújjon. Sokat lépcsőzött, sétált, sőt, azt sem titkolta követői előtt, hogy más trükköt is próbáltak Gergővel.

"Már annyi tippet kaptunk, milyen természetes módszerek vannak a szülés beindítására, mi nem győzzük sorra venni őket. Nem siettetni szeretnénk a kisfiunkat (már késik), csak szeretnénk elkerülni a mesterséges indítást. Ezért ma fellépcsőztünk a várba, hátha. Amennyire kis sunyi, szerintem jót fog ezután is a pocakban pihenni. Most tonikot iszom, és igen, már a többi is megvolt"

-írta Heni, aki egy kommentelőjének azt is elárulta, hogy a szexet is próbálták természetesen, de egyelőre semmi. A fotó alatt többen is azzal nyugtatják az énekesnőt, hogy a mai melegfront hatására Bendegúz biztosan elindul a nagyvilág felé. Nos, ez hamarosan kiderül.