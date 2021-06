Sokan nagy mellekre vágynak, de Anya inkább szabadulna tőlük. A 18 éves lánynak sok problémát okoznak aránytalanul nagy mellei: hát-, nyak- és vállproblémái vannak, sokan zaklatják szexuálisan és pártalálás is nehéz a számára - írja a The Sun.

A lánynak 13 éves kora óta folyamatosan nőnek a mellei és kétségbe van esve,mi lesz, ha örökre így marad, esete még az orvosokat is zavarba ejti.

Minden évben egy egész kosármérettel nőtt a mellem, és ami megijeszt, az az, hogy még mindig nem álltak meg a növekedésben. A korombeli lányok többségének a mellnövekedése megállt, de az enyém csak tovább nőtt, nőtt és nőtt. Egyre nagyobb, nagyobb és nagyobb. Még akkor is, ha lefogytam, a mellem mérete és formája nem változott"

- panaszkodott a 18 éves lány, aki mellkisebbítő műtéten gondolkozik, de attól fél, hogy a melle újra visszanő majd az eredeti méretére.

A lánynak rendszeresen le kell pihennie, mert folyamatosan fáj a háta és még kedvenc sporttevékenységeiről is le kellett mondani, mint az ugrókötelezés és a trambulin. Arról nem is beszélve, hogy sok idősebb férfi kér tőle meztelen képeket és az iskolában is sokan beszólnak nagy mellei miatt.