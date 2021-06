Lily-Rose Depp betöltötte 22. életévét és az Instagram-oldalára feltöltött fotók szerint méltó módon megünnepelte azt. Az alkalomhoz egy piros bőrruhát húzott, mely oldalról szinte teljesen láttatni engedni formás melleit.

A születésnapi ünnepségen volt torta, virág és sok színes lufi is. Johnny Depp és Vanessa Paradis lánya úgy tűnik, remekül érezte magát, még át is öltözött és pucsított egyet a kamerába rózsaszín ruhájában. A sztárcsemete már fiatalon is szeretett feltűnősködni, 20 évesen egy teljesen átlátszó csipkeruhában vett részt a BAFTA-gálán.