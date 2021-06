Az amerikai Dancing with the Stars táncosnője egy igencsak pikáns fotóval örvendeztette meg rajongóit: csipke fehérneműben olvas, miközben az égnek emeli formás lábait.

Sharna Burgess, a Dancing with the Stars amerikai szériájának egyik legmenőbb táncosa, aki már csaknem 1 millió követővel rendelkezik az Instagramon, egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Nemrégiben pedig Brian Austin Green színésszel is összejött, sőt, még közös képeik is készültek - írja a Promotions.

A szexi táncosnő legújabb fotóján az ágyon fekszik egy fehér csipkecsodában és miközben elmélyülten olvas, izmos lábait összekulcsolva az égnek emeli. Férfi rajongói biztosan örömmel oda heverednének melléje, de az is izgatja a fantáziánkat, vajon mit olvas ilyen szexi fehérneműben?