Elképesztő kastélyt vett magának a pornócsillag, Mia Malkova. A nő anno pincérnőként dolgozott, de állítása szerint annyira szereti a szexet, hogy úgy döntött, kipróbálja magát a pornó világában. Kiderült, hogy igazi őstehetség, és több díjat is bezsebelt.

Így ma már futja neki egy öt hálószobás, portlandi luxuskastályra, ahol Mia nem csak lakni szeretne, de dolgozni is. Úgy döntött ugyanis, hogy az exkluzív helyszínt fel szeretné használni több pikáns jelenetben is.



A pornósztár körbe is vezetette YouTube-csatornáján az érdeklődőket a hatalmas házban, amit 3,9 millió dollárért vett - írta a New York Post.