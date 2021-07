Tolvai Reni nem is olyan rég még szenvedélyes csípőmozgásával kápráztatta el az embereket, most pedig újabb szexi felvétellel hívja fel magára a figyelmet. Az énekesnő Instagram-oldala tele van dögösebbnél dögösebb fotókkal, de a legjobb időszak az ilyen képek készítésére kétségtelenül a nyár, amikor a forróság miatt egyébként sincs senkinek kedve túlságosan felöltözni. Reni nem is vett magára több ruhadarabot a feltétlenül szükségesnél: szexi bikiniben terpszetett a strandon.