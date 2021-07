Újra a Life.hu-n olvashatjátok Pilát Gábor gondolatait kapcsolatokról, szerelemről, barátságról és persze a szexről is. Most az Egy Férfi és egy Nő című könyvéből olvashattok el egy részletet.

1. Megjelenés – „Nem a ruha teszi az embert", de „ne ítélj a külsőségek alapján". Ilyen és ehhez hasonló elvekkel találkozhatunk az öltözködéssel kapcsolatban. Jó, de akkor hogyan? Itt a legfontosabb, hogy add fel az egyéniségedet. Ezt ne tedd, hiszen az mutatja, hogy ki vagy valójában. Viszont: a pezsgősüveg méretű, Jézust a kereszten ábrázoló fülbevaló, a kerékpárlánc vastagságú nyak- és karlánc, tucatnyi gyűrű valószínűleg neked sem jön be egy pasin, mint ahogy az öklön lévő „ÜSS" és „ANYÁD" feliratú tetoválás sem. Ennek a női verzióját te se erőltesd.

A férfi először a szabad szemmel jól látható – kézzelfogható – részletekre kíváncsi, és csak azután merül el az igéző szemed mélységében. A köldökig érő dekoltázs egy falatnyi szoknyával persze segíthetnek abban, hogy a herceged tekintete megakadjon rajtad az éjszakában, de ha azt akarod, hogy a pasi nőként, emberként, és ne egy aprópénzért bérelhető eszközként tekintsen rád, akkor öltözz szolidabban. Ha túl kihívóan öltözködsz, az azt eredményezheti, hogy a férfi nem arra figyel, amit mondasz, nem te leszel számára vonzó, hanem csak a tested. Ez persze nem baj, de ez az ember nem hozzád lesz hűséges, hanem a testedhez. Persze csak addig, amíg nem talál egy jobbat – vagy a barátnője rá nem koppint az orrára. Ha szeretnéd, hogy a fickó veled beszélgessen és ne a képzeletében már meztelenre vetkőztetett nővel, akkor javaslom, legyél visszafogott.

2. Illatszerek – Ne használj tolakodó és erős pacsulikat, és ne használj „hónaljszag spray-t", mindkettő bizalomvesztéssel jár. Figyelj rá, hogy ha befújod magad, akkor te gyorsan megszokod az illatát, és nem tűnik erősnek, de mások le fognak fordulni a székről.

3. Smink – Az emberek nem szívesen beszélnek egy álarchoz. Kell, hogy a szolid smink mögött önmagad maradj. Mostanában az utcán egyre több „műnő" sétál. Festékszóróval felvitt álarc, felpumpált száj és mell, tetovált szemöldök, négyszáz fülbevaló, botox itt-ott, szénné szolizott test, póthaj, génmanipuláció. Ennek a töredéke is éppen elég ahhoz, hogy a normális értékrendű férfi csak a prédát lássa benned.

5. Haj – Örök vita folyik arról, hogy a pasiknak a rövidebb vagy a hosszabb változat tetszik jobban. Felmérések szerint manapság a férfiak számára vonzóbbak a hosszú hajú nők, viszont annak a gondolatát is vesd el, hogy ugyan „biztos forrásból" származó hajjal, de hosszabbíts.

6. Bemutatkozás – A teljes nevedet használd, a „Mónika vagyok" egy komolyabb pasinál kevés lesz. Nem kell azonnal szájra puszival kezdeni, és nem fogsz maradinak se tűnni, ha klasszikus módon kezet fogsz vele. Arra figyelj, hogy ne adj döglött halat a másik kezébe, de ne ess túlzásba az erőd fitogtatásával se, tehát nem dominaszerű, viszont a nőiesen határozott kézfogásodra szükség lesz.

Mint ahogy a netes ismerkedős oldalaknál ötszáz karakter áll rendelkezésre a bemutatkozáshoz, itt is nyugodtan használd ezt az irányelvet. Ne kezdd az életed bemutatását az ősrobbanástól, és az exek rémtörténeteit ugyanúgy ne zúdítsd a nyakába, mint ahogy a családi és belső konfliktusaidat se. Miért? Mert nem valószínű, hogy érdekli. Arról nem is beszélve, hogy a pasik egósabbak, tehát imádnak magukról, a sikereikről és a terveikről beszélni. Ezért kérdezz, értő figyelemmel hallgasd meg a választ, és igazold vissza.

Míg a nők inkább a komoly, rezzenéstelen arckifejezésű pasikra buknak, addig ők pont az ellenkezőjét szeretik. Számukra vonzó, aki gyakran mosolyog, sokat nevet, és aki aktív testbeszédet használ.

7. Identitás – Sok nő szerep- és identitászavarral küzd. Nem tudják pontosan, mit is képviseljenek. Annyi előítélet és hamis vád éri őket, hogy néha nem tudják, miként is vélekedjenek magukról, és ezt hogyan tálalják, főleg az első találkozó alkalmával. Az előítéletek kialakulásához – persze önmagukon kívül – a „szakma" azon napszámosai is hozzájárultak, akik számára az ismerkedés csak futó kaland, ami soha nem érik hűséggé, még a kapcsolatban sem. Mindennek a komolyabb kapcsolatra vágyók isszák meg a levét, hiszen nekik kell elviselni azokat a kritikákat, amelyeket eredetileg nem is nekik szántak.

Ez elég igazságtalannak tűnik, ugye?

Végül is, mi alapján tudná a randipartner viszonylag rövid idő alatt eldönteni a bemutatkozást követően, hogy egy igazi nővel vagy egy vérszívóval van dolga?

A jó beszélgetések fő jellemzője az, hogy a résztvevők nem szerepet játszanak, hanem önmagukat adják. Gyakran találkozni olyan nőkkel, akik a magánéletben viccesek, vagányak, ám a randevún nemcsak a csini ruhába, hanem egy új szerepkörbe is belebújnak: megfontolt és elérhetetlen nővé változnak, kissé konzervatívabbak lesznek, vagy épp ellenkezőleg, „lefekszenek" a pasinak. Valljuk meg, egyik sem túl célravezető, mert hiteltelen. A legfontosabb azonban: Légy önmagad!

8. Hacsak nem egyéjszakás kalandra vágysz, akkor az első randin nincs testiség. Se kis simi, se nagy fagyi, és „na egy utolsó cigi" se! Ha másnap nem érkezik füstjel, képeslap, sms, e-mail, messengerüzenet, és jelölés sincs, akkor te is engedd el.