Bevállalós képet osztott meg magáról az Elemi ösztön sztárja, a 63 éves Sharon Stone. A fotó 2018-ban készült, a színésznő pedig jó néhány évet letagadhatna.

Sharon ezt pontosan tudja is magáról, ugyanis még most is szívesen mutatja meg formás testét. nemrégiben az Instagram-oldalán osztott meg két képet, melyeken egy fekete, kivágott fürdőruhában szexizik egy sziklán.