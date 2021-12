Újra a Life.hu-n olvashatjátok Pilát Gábor gondolatait kapcsolatokról, szerelemről, barátságról és persze a szexről is. Most az Egy Férfi és egy Nő című könyvéből olvashattok el egy részletet.

Aminek kezdete van, az véget is ér egyszer, szoktuk mondani helyesen. Vagy helytelenül?

A tudatosság kezdete például mikorra tehető? Hiszen a kezdet, az idő, a vég mind a tudatosságon belüliek, és ahhoz, hogy a kezdetét hitelt érdemlő módon megállapíthasd, ki kéne lépni belőle. Mint ahogy a hullámok elválaszthatatlanok a tengertől, a létezést sem választhatod el a léttől, és a most pillanatától.

Bizonyossággal tudod, hogy tegnap is léteztél, de ennek az emlékét is csak a mostban érzékelheted.

Élsz, mert szükséged van az érzékelhető létezésre. Ráadásul a kényelmes létre. Erre talán azt mondod, hogy te boldogságot keresel, nem kényelmet. De a test és az elme kényelmén kívül milyen boldogságra gondolsz?

A vágyakkal nincs baj. Vágyj olyanra, ami vágyakozásra érdemes, és főleg vágyakozz jól. Mint amikor a tömegben haladsz a célod felé. Nem átgyalogolsz az embereken a lábukat letaposva, viszont ha szükséges, akkor megállsz egy pillanatra, vagy egy kis kerülőt is teszel, hogy segíts valakinek. Aztán folytatod az utadat az emberek és események között. Ez nem nehéz és fárasztó, ha van egy jó célod. Mondjuk, hogy megtalálod önmagad.De arra azért figyelj, hogy tényleg magadat keresd, és ne magadról akarj meg többet tudni, mert akkor elveszel a vágyak, félelmek és történések erdejében.

A félelmekkel sincs baj. Mielőtt viszont ki akarnád operálni a félelmeket magadból, és meg akarnád gyógyítani az elmédet, meg kell figyelned, és meg kell ismerned azt. Előtte azonban van egy kihagyhatatlan lépés. Meg kell élesíteni a látásodat.

A rövidlátó embert akárhogy is ösztökéled, akkor sem fogja látni a távoli hajót a tengeren, ha idilli is a látkép. Tisztán talán a mutatóujjadat látja. Ez az önismeretre és öngyógyításra is vonatkozik. Ha az érdeklődéssel megfűszerezett figyelmedet befelé fordítod, tudatában maradsz önmagadnak, nem kiértékelsz, csak figyelsz, és nem vársz azonnali eredményt, akkor azt fogod észrevenni, hogy a belső látásod tisztul.

Nem kell célként kitűznöd a megvilágosodást, a változást anélkül is érzékelni fogod. Csak akkor kaphatsz meg mindent, ha beleadsz mindent.