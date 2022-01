Újra a Life.hu-n olvashatjátok Pilát Gábor gondolatait kapcsolatokról, szerelemről, barátságról és persze a szexről is. Most az Egy Férfi és egy Nő című könyvéből olvashattok el egy részletet.

Ha azonosulsz egy gondolattal, automatikusan rabjává válsz. Ezután az azonosult állapotból fogod minden esetben igazolni és észszerűsíteni azt. Sajnos attól még, hogy azt hiszed, ébren vagy, lehet, hogy csak altatnak. Vagy magadat altatod, és így a valóság azon módon nem találkozik az elme szülte gondolattal, ahogy a villára szúrt finom falat nem éri el a szájat.

A gondolat teremtő ereje arra is lehetőséget kínál az embernek, hogy a lelki élmények segítségével konkrét, a fizikai valóságban megnyilvánult helyzeteket vonzzon magához. Sőt, ezek visszacsatolt érzetét akár a körülmények nélkül is meg tudja teremteni, mint ahogy több amputált lábú ember is beszámol a lába viszketéséről és a lábfájásról.

Az életben a valódit, az igazat és az igazit nem megismered, hanem felismered. Ehhez annyit kell tenned, hogy stabilan a jelenben tartózkodsz, megfigyeled az érzéseidet, a gondolataidat és az elmédet. Így fejti le magáról az igazság a hamisságot a leggyorsabban.