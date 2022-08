A 39 éves influenszer számára a nyár tökéletes lehetőséget biztosít szépre edzett és művi úton tökéletesített teste villogtatására. Most is egy olyan fotósorozattal kedveskedett követőinek, melytől mindegyikük álla a földön landolt.

Andy Vajna özvegye nyári emlékeket osztott meg Instagram-oldalán, melyek nyilván a környéken lézengők retinájába is beleégtek. A modell ugyanis még a melltartóját is ledobta a tengerparton, csak tenyerével takarta formás kebleit. A kommentszekcióban az egyik leghíresebb hazai plasztikai sebész, Dr. Krasznai Zsolt is tiszteletét tette, s pikáns emojikkal jelezte, hogy Timi bizony mestermunkát tart a kezében.