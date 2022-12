A műsorvezető nemrég jelentette be, hogy otthagyja a Való Világ 11. évadát, miután rájött, hogy túl korán ment vissza a munka világába.

Úgy tűnik, jó döntést hozott, mivel azóta láthatóan kivirult, ezt pedig most meg is mutatta az Instagram-oldalán. Már nem egyszer láthattuk csodás alakját, ezúttal viszont egy mélyen dekoltált bársony ruhát húzott, követői pedig nem is tudtak elmenni szó nélkül a fotó mellett. A kommentelők nem győzik dicsérni az anyukát, és azt is megjegyezték, mennyire sugárzik.