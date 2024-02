Elvis Presley kedvenc "testalkatbarát" ételeit az őt megformáló színész is kipróbálta

2. A Priscilla rendezője az a Sofia Coppola (Elveszett jelentés, Marie Antoinette), aki maga is sokat tud arról, milyen egy híres amerikai család tagjának lenni. Az édesapja a világhírű rendező Francis Ford Coppola, a hollywoodi sztárszínészek közül Nicolas Cage Coppola és Jason Schwartzman is az unokatestvére, Talia Shire a nagynénje, de még a nagypapája, Carmine Coppola is Oscar-díjas zeneszerző volt.

3. Priscilla Presley szerepét Cailee Spaeny (Tűzgyűrű: Lázadás, Easttown-i rejtélyek) játssza, akinek a kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy ugyanolyan hitelesen tudjon alakítani egy 15 éves kislányt, mint egy 27 éves elvált anyát.