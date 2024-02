Itt a farsang, áll a bál: táncrend nincs, de maradni addig illik, amíg a hold az ég közepére nem ér

A farsangi időszak a karácsonyi ünnepkör végével veszi kezdetét: vízkereszttől hamvazószerzdáig, a húvéti nagyböjt kezdetéig tart. Mivel a húsvét mozgó ünnep, ezért a farsangi időszak ideje és hossza is változó. Ami azonban biztos, hogy az évnek ebben a szakaszában mindenki átadhatja magát a mulatozásnak. A karneválok és fesztiválok mellett a farsang a bálok időszaka is. Előbbiekel szemben a bálok, noha ugyanúgy a szórakozásról szólnak, protokollárisabb események, melyek ugyan már nem kirázólag a felsőbb társadalmi osztályoknak szólnak, ahogy a régi időkben, és az előírások száma is csökkent, bizonyos illemszabályok betartását azért továbbra is megkövetelik.

Báli etikett — örök szabályok