Rotschild Klára, a magyar divatikon: botránnyal kezdődött és tragédiával végződött karrierje

A hírverést és a kapott összeget saját hasznára hajtotta: 1934-ben a Deák Ferenc tér 3. szám alatt megnyitotta szalonját, és mindössze egy év alatt túlszárnyalta apja sikereit.

Rotschild Klára, a magyar divatikon

Forrás: MTI/MTVA/Szlukovényi Tamás

Sokat számított, hogy remek kapcsolatteremtő képességekkel rendelkezett, a 30-as évek második felére már világhírű vendégek is érkeztek a szalonba, ahol természetesen a magyar elit is előszeretettel vásárolt. Rotschild Klára ruhájában ment hozzá Edelsheim-Gyulai Ilona grófnő Horthy Istvánhoz, de a szalon vendégeihez tartozott többek között az ismert francia ékszerész, Louis Joseph Cartier felesége, gróf Almássy Jacqueline és Faruk egyiptomi király édesanyja, Nazli és leányai is.