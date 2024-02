Kreativitás: vajon hová tűnik belőlünk a gyermeki alkotóképesség?

A kreativitáskutatás két alapvető irányvonala a XX. században született meg: a kognitív akadémikus megközelítés a tehetséget és a megismerő folyamatokat vizsgálja, míg a szemlyiság-lélektani irányzat az egyéni különbségekre, az életútra, valamint a társas kapcsolatokra és a motivációra koncentrál. A két irányvonal azonban abban közös állásponton van, hogy a kiemelkedő alkotóképességet és teljesítményt genetikai és tanult tényezők együtt határozzák meg.

Ha a gyermeknek jó zenei adottságai vannak, a jó hallását, muzikalitását, sőt, a tehetség kiaknázásához szükséges kitartását is örökölte valamelyik felmenőjétől, ám ahhoz, hogy kezdeni is tudjon valamit azzal, amit kapott, kitartó tanulásra van szüksége, hiszen sem a zeneelméletet, sem a hangszertudást, sem más fontos tudást nem tudunk örökölni. Ám a fejlődéshez megfelelő környzetre is szükség van.