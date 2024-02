Így jóformán amióta létezem, azóta „együtt vagyok” az István, a királlyal – ahogyan szerintem nagyon sokunkat elkísérte élete során. Ez egyfajta külön nemzeti öntudatképző: mindenki ismeri az István, a királyt!

– Mindenki ismeri az István, a királyt – tehát mindenki ismer egyfajta Istvánt. A Te interpretációdban milyen Vajkot ismerhetnek meg a nézők?

Novák Péter rendezővel megpróbáltunk egy olyan Vajkot létrehozni, aki nem fél megmutatni, hogy honnan jön, és nem fél elfogadni az újat sem. Talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy az előadásunk bemutatóján, a Papp László Sportarénában úgy alakult ki Tóth Kázmér díszletének tere, hogy volt egy Koppány- és egy István-oldal. István pedig a darab elején - mint Vajk – a Koppány-oldalon létezik! Először ezen az oldalon léptem színre, és innen sétáltam át arra a térre, amelyet aztán István-oldalnak neveztünk. Egyáltalán nem az ellentétet akartuk kiemelni – inkább egy olyan képet felvázolni, ahol István, ha úgy tetszik, egy azok közül, akik ellen később küzdenie kell. Nincs rossz oldal, mindenkinek megvan a maga igaza, a döntőbíró maga a történelem, az előrehaladás: az embernek meg kell tanulnia elfogadni az újat, ami előre visz.

– Ebből a szempontból akár hasonlóságot is vélhetnek felfedezni, akik tavalyi és idei szerepedben is láthatnak a Szegedi Szabadtérin: ahogy a Halál, István is egy belső ellentéttel küzd, a transzcendencia és a szív parancsával. Mit jelent számodra ez a belső ellentét?

– Elég spirituálisnak tartom magam.