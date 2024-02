Szerelem: módosult tudatállapot, amely ha nem is öl, mindenképpen elvakít

Oxitocin

Szeretethormon, mely életünk kezdetétől fontos szerepet játszik az életünkben, hiszen az anya-gyermek kötődésért is felelős. Szoptatáskor az édesanya testében rengeteg oxitocin szabadul fel, mely felébreszti benne a gyermeke iránti szeretetet, gondoskodás iránti vágyat. Ugyanakkor a szerelmesek vérében is jelentős mennyiségben van jelen, a pákapcsolat kialakulásában is nagy szerepe van, ugyanakkor az oxitocin orgazmus közben is elárasztja a nők és férfiak agyát, miközben oldja a szorongást, csillapítja a fájdalmat is.

Szerotonin

Az előzőekben felsoroltakkal szemben, ha szerelmesek leszünk, ennek a neurotranszmitternek nem emelkedik meg a szintje a szervezetünkben, sőt, csökken, nem véletlenül. A szerotonin ugyanis a fél: arra ügyel, hogy ne szálljunk el teljesen, tudjuk, hol a határ, akár pozitív, akár negatív irányban. Ha nagyon alacsony a szintje, depresszió, szorongás alakulhat ki, ám szerelem idején épp csak annyira van belőle kevés, hogy ne tudjunk másra gondolni, csak a szerelmünkre, vele keljönk, vele feküdjünk, és mindne más helyett a kapcsolatunkra koncentráljunk.

Akkor nincs is igazából szerelem, csak biológia?

Azért nem egészen, mert az emberi pszichének is jut szerep bőven. Nagy felelőssége van abban kivel esünk szerelembe. Az elme még azelőtt, hogy beindulnának a neurokémiai folyamatosók „szemlét tart”: ellenőrzi, hogy a kiszemeltünk mennyire illik hozzánk, milyen tulajdonságai vannak, amelyek számunkra fontosak, vannak-e ilyenek egyáltalán, hasonlít-e bármiben akárkire, akit valaha így vagy úgy, de szerettünk, felméri, hogy mennyi vele közös tulajdonságunk van, ha van, hogy ő maga is vonzódik-e hozzánk. Próbál biztosra menni, mielőtt a hormonháztartásunknak riadót fújna az agyunk. A szerelem kialakulása közben és alatt is folyamatodan monitorozza az érzéseinket, reakcióinkat, a másik változásait. Természetesen ez nem egy tudatos tevékenység, a psziché észrevétlenül, a háttérben dolgozik értünk, azért, hogy ráleljünk a hőn áhított szerelemre és annak tárgyára, a nagy Ő-re.