Te tudtad? Egy szász herceg nevét viseli ez a budai városrész

A 19. század végén és a 20. század elején aztán Budapesthez hasonlóan itt is nagyot nőtt a népesség, és beindult az iparosodás is. Sokáig az asztalosság jelentette az albertfalvaiak tipikus foglalkozását: volt olyan idő, amikor nem kevesebb, mint 75 önálló mester rendelkezett működési engedéllyel a településen, és a helyiek gúnyneve a Leimarschigen (’enyvess*ggűek’) volt. Az asztalosok miatt települt ide az Oszrák-Magyar Monarchia legnagyobb repülőgépgyára is, hiszen akkoriban még a fa jelentette a fő alapanyagot a légi járművekhez. A két világháború között a település komoly terjeszkedésbe kezdett, és tisztviselőtelep, iskola, templom épült.

1950-ben, Nagy-Budapest létrejöttével Albertfalva is a főváros része lett, és a szocialista várostervezés szellemében alakult a további sorsa. Két ütemben, az 1950-es és az 1970-es években panel lakótelepeket húztak fel a területén, eltüntetve teljesen a régi település maradványait. A rendszerváltás után az ipari leépülés a környékre is kihatott, de aztán Újbuda egészének felértékelődése Albertfalvát is fokozatosan újra vonzóvá tette. Olyannyira, hogy az utóbbi időkben már leginkább a lakóparkok építése formálja a környék képét.