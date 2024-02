Több mint 20 éven át építtette igaz szerelme emlékművét: íme, a történelem legepikusabb viszonyai

Kleopátra és Marcus Antonius

Forrás: Painting From The Movie Cleopatra/Actor

Viszonyuk az ókori világ egyik legjelentősebb és legmeghatározóbb szerelmi története. Epikus románcuk még Shakespeare-t is megihlette. A két ikonikus alak egyesülése politikailag is előnyös volt számukra, de kétségtelen, hogy mély szerelem is volt kettejük között. Kapcsolatuk pedig befolyásolta az ókori történelem folyását.