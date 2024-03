5 + 1 ok, amiért ne vegyél nyulat a gyereknek húsvétra

A nyulak igénylik a rendszeres etetést, itatást, tisztítást és a ketrecből (ha ott tartod) is ki kell engedni, hogy mozoghasson, ráadásul könnyen megfázik. Tudni kell azt is, hogy a nyuszik társas lények, fontos, hogy elég időt töltsünk velük, de még jobb, ha egy kis társat is szerzünk neki. Ha a nyúl egyedül él, könnyen stresszes lehet, ami viselkedési problémákhoz vezethet: rongálhat, rághat.

3. Tudd, mivel jár!

Nem csak a gyerekek, de a szülők is úgy vélik, egy nyuszival nem kell sokat törődni, elvan a ketrecében, ha pedig kedvük tartja szeretgetjük egy kicsit. De ez nem így van: Mielőtt nyuszit veszel, olvass utána a fizikai és pszichés szükségleteinek, és inkább mondj le róla, mint hogy később úgy érezd, nem fér bele az életedbe a nyúlról való gondoskodás.