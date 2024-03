Beköltözött Benedict Cumberbatch is a budapesti Madame Tussauds múzeumba

A színész részt vett saját maga megalkotásában

Minden egyes viaszfigura hónapokon át készül a Madame Tussauds London melletti speciális műhelyében, kézművesek, művészek és egyéb szakemberek bevonásával. Sok esetben maga az alany is együttműködik a stábbal, így tett az angol színész is. Cumberbatch még néhány hajszálat is felerősített a saját figurája fejére. A színész figuráját brit hangulatú eseményen avatták fel, amelyen részt vett Paul Fox, az Egyesült Királyság nagykövete, valamint a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara is.