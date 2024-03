Magyar költők leghíresebb múzsái: versek, amelyeket gyönyörű és okos nők ihlettek

Az irodalom világában sokszor találkozunk a szerelem és a költészet szoros kapcsolatával. Csokonai Vitéz Mihály, a magyar irodalom kiemelkedő alakja, életművében megörökítette a szenvedélyt, az érzelmek viharát és az örök szerelmet. Verseiben a szerelem olyan mély érzés, ami átjárja az egész lényét, megidézi a beteljesülés édes gyönyörét és a vágyakozás keserűségét egyaránt. Alkotási közül a Vajda Juliannához, azaz Lillához, írt versei talán a legismertebbek.

Műveiben már a 18. századi rokokó stíluselemei fedezhetők fel, ami a költő számára a viszonzott szerelem piedesztálra emelését és a hétköznapi élet nyűgein való felülemelkedést is jelentette.

Csokonai és Lilla szerelme bár kölcsönös volt, soha nem bontakozhatott ki, ugyanis (az egyik ismert történet szerint) Lilla apja, a költő háta mögött, máshoz adta feleségül lányát. Mások úgy emlékeznek vissza, hogy Lilla megunta a költőre való várakozását és máshoz ment feleségül. Akárhogy is történt, az irodalomtörténet szerint Csokonainak azonban egész életében Lilla maradt a múzsája, és Lilla sem feledte el a költőt. A nő a halálos ágyán Csokonai egyik hozzá írt versét idézte, és a tőle kapott gyűrűt is felhúzta az ujjára. Sírkövére is ez a név került: Lilla.