DIY húsvéti dekorációk – Mutatós ötletek, amiket magad is elkészíthetsz

Ez a DIY ötlet igazán egyszerű, mégis mutatós dekorációs elem. Használhatjuk a tavalyi, karácsonyi kopogtatónk alapját is, de saját magunk is hajlíthatunk vesszőből vagy szárított növényekből koszorút. Természetesen koszorú alapot vásárolni is tudunk.

Szükségünk lesz ragasztópisztolyra, ragasztóra, virágokra, festett tojásokra, kivágott papír nyuszikra – egyszóval bármire, ami a húsvétra emlékeztet minket. Mielőtt elkezdjük a ragasztást, kössünk egy szép szalagot a koszorúra – ezzel tudjuk majd felakasztani az ajtóra vagy a falra az elkészült dekor tárgyat. Az apró, előre elkészített, megvásárolt tárgyakat tömören ragasszuk egymás mellé szépérzékünk segítségével. Amikor körbe értünk, készen is van a húsvéti kopogtatónk.