Filmtörténeti legendák nyomában - A magyar Oscar-díjasok listája

Herczegh Géza 1938-ban a legjobb forgatókönyvírónak járó elismerést tudhatta magáénak, a Zola élete című alkotásért.

Paul Groessét 1941-ben, 1947-ben, valamint 1950-ben A Büszkeség és balítélet, Az őzgida és a Kisasszonyok látványtervéért díjazták.

Kellner Vince 1941-ben nyerte el A bagdadi toljav legjobb látványtervéért járó arany szobrot.

Székely János szintén 1941-ben kapott Oscart az Arise, my Love legjobb eredeti történet kategóriában.

Pressburger Imrét 1943-ban a legjobb eredeti történet kategóriában jutalmazták első hellyel, A 49. szélességi fok című alkotása miatt.

Lukács Pák 1944- ben a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat nyerte el az Őrség a Rajnán című filmben nyújtott alakításáért. Azóta sem kapott magyar férfi ebben a kategóriában díjat.

Kertész Mihály 1944-ben a legendás Casablanca című film rendezéséért kapott arany szobrocskát.

Marczincsak György Pál szintén 1944-ben lett tiszteletbeli Oscar-díjas, a Végállomás a Hold című mű okán.

Rózsa Miklós 1946-ban, 1948-ban majd 1960-ban is díjat nyert filmzene kategóriában az Elbűvölve, a Kettős élet és a Ben Hur című filmek kapcsán.

Adolf Zukor 1949 - ben lett tiszteletbeli Oscar-díjas.

1953-ban Vértes Marcell legjobb látványtervezésben nyert akadémiai elismerést a Moulin Rouge című kultikus film berendezéséért.

Trauner Sándor 1961-ben került fel a díjazottak listájára, Legénylakás című film látványtervezéséért.

Cukor Görgy 1965-ben a My Fair Lady című műben nyújtott rendezéséért kapott Oscart.

Kish József 1966-ban nyert látványtervezés kategóriában, A bolondok hajója című film kapcsán.

László Ernő 1996-ban szintén A bolondok hajója című film kapcsán kapott díjat, legjobb operatőr kategóriában.

Zsigmond Vilmos 1978-ban lett első a legjobb operatőr kategóriában, a Harmadik típusú találkozások című mű munkálataiért.

Elek Zoltán 1986-ban lett a legjobb sminkes, A Maszk című filmben nyújtott kiemelkedő munkája miatt.

Böszörményi Zsuzsa diák Oscart kapott az Egyszer volt, hol nem volt-ért 1991-ben.

Szalay Attilát 1995-ben technikai díjra ítélték a giroszkóp-stabilizátoros Spacecam kamerarendszer kifejlesztéséért

Jászberényi Márk, Priskin Gyula és Perlaki Tamás 2010-ben kapott szintén technikai Oscart a Lustre színkorrekciós rendszer kifejlesztéséért.

Madjar Tibor, Major Imre és Kőhegyi Csaba 2013-ban elsimerő oklevelet kaptak egy 3D-s modellező szerver fejlesztéséért.

2022-ben a Dűne című film látványtevréért kapott Oscar-díjat Sipos Zsuzsa.

2024-ben pedig Mihalek Zsuzsa nyerte el szintén látványtervezés kategóriában az arany szobrocskát.