Hungarikumok, amelyekről biztosan nem gondoltad volna, hogy elférnek a kalocsai paprika és a gyulai kolbász között

A hungarikumok listája ma már egészen hosszú (és egyre bővül), azok az értékek, melyek kiérdemelték a címet, nyolc különböző kategória alá sorolhatóak. Ilyen az agrár- és élelmiszergazdaság, az egészség és életmód, az épített környezet, az ipari és műszaki megoldások, a kulturális örökség, a sport, a természeti környezet, valamint a turizmus és vendéglátás.

Minden területen találni olyat, amelyről nem is gondolná az ember, hogy hungarikumnak számít, ezek közül mutatunk most be néhányat.