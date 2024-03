Így ne szúrd el a palántázást: 3 alapvető tudnivaló

Érdemes a palántázáshoz sokrekeszes palántanevelő tálcát beszerezni: lehet 28, 56, 104 vagy akár 128 rekeszes tálcát is kapni. A tejfölös poharak is megfelelnek e célra, de a tojásdoboz vagy a vécépapír guriga is megteszi. Alapszabály, hogy a víztartó edények (például a tejfölös pohár) alját ki kell lyukasztani, és egy tálcára kell állítani, hogy a felesleges öntözővíz kicsuroghasson alul. A magokat kisebb földlabdába is el lehet vetni, és ha fejlődésnek indulnak, akkor átültetni nagyobb cserépbe.

És mibe?

Vagyis milyen földbe vessük a magokat? Vigyázat, a zsákos virágföld nem jó, mert nem kel ki benne a mag. Kifejezetten ajánlatos az erre a célra kifejlesztett, szintén zsákban kapható palántázóföld. Ez kellően szemcsés szerkezetű lesz ahhoz, hogy a palánta finom gyökerei megkapaszkodhassanak benne, és a vízvisszatartó képessége miatt nem szárad ki. Amikor a piciny palántakezdeményen megjelenik az első igazi levélpár, itt az ideje, hogy nagyobb és mélyebb cserépbe vagy tágabb rekeszes palántázóedénybe ültesd át a földgombócával együtt (például egy kanál segítségével). Napi 16 órát legyenek világosban a palánták, akár növénynevelő lámpa alatt, de elég nekik a 15-18 fok, plusz fűtést nem igényelnek, attól nem erősödnek kellő mértékben.