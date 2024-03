Ez a dúsan virágzó, egészséges leander titka: drasztikusnak tűnik, de hálás lesz érte

A márciusban már a zsigereinkben érezhetjük a tavaszt. A reggeli fagyokat szép lassan felváltja a napsütés, egyre többet csicseregnek a madarak, napközben már 15 fokos maximumokkal számolhatunk, és búcsút inthetünk a korai sötétedésnek is. Megjelennek a tavaszi virágok, kibújik a földből a nárcisz, a jácint, a krókusz, és mi is egyre szívesebben töltünk időt a szabadban. Márciusban amellett, hogy élvezzük a napsütést, az illatos virágokat, és gyönyörködünk az újraéledő természetben, már a kertészkedésbe is bátran belekezdhetünk. Arról, hogy mit lehet, vagy mit érdemes ilyenkor elültetni itt írtunk.