Ne dobd ki a vöröshagyma héját! - 10 tipp, hogy mire használhatod

A hagymahéj a levesek és a mártások elkészítésénél is a hasznukra válhat. A mártást sűrűbbé teszi, emellett megszínezi a fogásokat. Arra azonban ügyeljünk, hogy az elkészítés után vegyük ki az ételekből!

4. Kenjük be magunkat!

Jótékony hatásának köszönhetően ápolhatjuk vele a bőrünket és a hajunkat is. Ha vízzel lefőzzük a héjat, majd lehűtjük, akár az arcunkat is átmoshatjuk vele, sőt, a hajunkat is leöblíthetjük - írja a Fanny magazin.