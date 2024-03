Nőként kisebb eséllyel kapunk segítséget, ha összeesünk - az egyenlőségért kampányolnak

Ezt erősíti, hogy a bemutató anyagokban is általában férfiakat élesztenek újra. Mivel ez a jelenség általánosnak mondható az – egyébként a legjobb szándékkal készülő – társadalmi edukációs kampányokban, a nézők azt gondolhatják: ha újra kell éleszteniük valakit, az valószínűleg egy férfi lesz. Az OMSZA kutatásában a megkérdezettek 89,8%-a nyilatkozott úgy, hogy a kampányokban, oktató videókban emlékei szerint férfi beteget élesztettek újra.

A Resuscitation Council UK kampánya a Sex Education c. sorozat egyik szereplőjével, Connor Swindells-szel – Fotó: SWNS Media Group Pedig a hirtelen szívhalál a nőket ugyanúgy érinti, csak éppenséggel a tünetek eltérőek:

"A férfiaknál az esetek nagy százalékában egy nagyon erős, megsemmisítő mellkasi fájdalom jellemző, ami bal karba, nyakba, hátba sugárzik ki. A nőknél pedig nagyon sokszor csak egy nagyon nagyfokú fáradtság, egy általános mellkasi, hátba sugárzó fájdalom, verejtékezés az, ami jellemző"

- mondja dr. Czakler Éva mentőorvos, az OMSZA kuratóriumának elnöke.

Az OMSZA most arra törekszik, hogy az újraélesztésben is legyen meg az esélyegyenlőség. A forgatáshoz a NAV biztosította a helyszínt, ezzel is jelezve, számukra fontos a téma, ugyanis a NAV objektumaiban képzett munkahelyi elsősegélynyújtók dolgoznak, emellett több NAV alkalmazott végzett újraélesztési tanfolyamot is. A kampánnyal is változatlan persze a cél: ha egy ember életét is sikerül megmenteni vele - legyen akár férfi, akár nő -, már megérte.