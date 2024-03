Sötét utazás Sigmund Freud tudatalattijában - Milyen hibát vétett a pszichiáter?

Tudtad?

2012-ben film is készült Keira Knigthleyval a főszerepben. David Cronenberg meglepően visszafogott kamaradrámájában, a világ leghíresebb lélekgyógyászai, Freud és Jung is kiszolgáltatottak a saját ösztöneiknek. A Veszélyes vágy története az a típusú sztori, ami elé a "megtörtént események alapján" feliratot szokták illeszteni, hiszen a hősei a valóságban is léteztek, egymás között váltott leveleik fennmaradtak, sőt egy részük még a filmbe is bekerült. A nimfomániás pácienst, Sabina Spielreint játszó Knigthley később úgy nyilatkozott, kis híján visszadta a szerepet.