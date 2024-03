Tavaszi kalandok szerelmeseknek: 10 kihagyhatatlan program a szünetre

Ha szeretnétek egy napra újra kisgyermekké válni, miközben még sportoltok is, akkor a trambulin park a legjobb választás! Kezdők és profik is egyaránt kiugrálhatják magukat, miközben még a feszültség is elszáll - ha van köztetek -, s újult erővel találhattok egymásra.

Bringázás/görkorcsolyázás a rakparton

Ha Budapesten jártok, vagy helyiek vagytok, és az idő is engedi, mindenképpen érdemes az alsó rakparton végiggurulni, már csak a csodás táj miatt is! Miközben mozogtok, élvezhetitek a verőfényes napsütést és a Duna vizének gyönyörű látványát. Kellhet ennél több?