Tavaszi lampionvarázs, vurstli és 116 éves körhinta vár esténként a Fővárosi Állat- és Növénykertben

A Tavaszi lampionvarázson több száz, kínai művész által készített lampiont láthat a közönség. A legtöbb közülük állatokat, növényeket, mitológiai lényeket ábrázol, de a kínai civilizáció jellegzetes motívumai is megjelennek. Lesznek óriási sárkányok és óegyiptomi, piramisokat és szfinxet megjelenítő lampionok is. Emellett állatos látnivalók is várják a lampionvarázs helyszínén a közönséget, például látható lesz magyar tarkamarha, mangalica, gyimesi racka juh, kameruni juh és törpekecske, hucul ló, alpaka, teve és újszülött kecskegidák is.

Forrás: https://zoobudapest.com/