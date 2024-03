Termelj saját biozöldséget az erkélyeden!

Forrás: Shutterstock

Válassz „igénytelen” növényeket

Ha most vágsz bele a kertészkedésbe, akkor a siker és motiváció megtartása érdekében válassz „igénytelen” növényeket. Lehetőleg ne a legdrágább, legtöbb törődést igénylő dísznövényekből válogass, mert könnyen kedved szegheti, ha elpusztul a virágod. A már fentebb is említett növények mellett ültethetsz földiepret, salátát vagy fűszer-, és gyógynövényeket, melyek kis helyen is elférnek. A padlizsán, a káposzta és tökfélék nagyobb helyigényűek, a paradicsom pedig hatalmas bokorrá nőhet.