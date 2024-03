Csodagyerek, világhírű zongoraművész és zeneszerző: 143 éves lenne Bartók Béla

Bartók Béla és Kodály Zoltán

Forrás: Wikimedia/Székely Aladár

Zenetudósi munkáját a Magyar népdalok – énekhangra és zongorára címmel, Kodály Zoltánnal közösen megírt műve indította el, 1918-ig 3500 román és 3200 szlovák dallamot jegyzett le.

Bartók Béla népdalt jegyez le fonográfja segítségével, 1932-ben

Forrás: MTI

Bartók Bélát 1907-ben a Zeneakadémia tanárává nevezték ki, ami nem tántorította el a népzenegyűjtéstől, Erdélybe ment újabb parasztdalokat felvenni. Közben komponált is, kiadta az I. Vonósnégyest. Nem állt meg a magyar és szlovák népdaloknál, gyűjtötte a román és a török népdalokat is, és az arab dallamivilág is magával ragadta. Az olasz népzenei gyűjtésbe már nem tudott belefogni, mert kitört a háború, így az utazás számára sem volt már lehetőség. Helyette a zeneszerzésbe fektette energiát, meg is írta a II. Vonósnégyest, a Szvitttet, 1917-ben bemutatták A fából faragott királyfit, amely hatalmas sikert aratott, rá egy évvel pedig műsorára tűzte az Operaház A kékszakállú herceg vára című operáját.