„A zene mindenkié” - Magyar zeneszerzők és előadóművészek a világ élvonalában

Bartók Béla az első zongoraleckéit édesanyjától vette. 11 éves volt, amikor először színpadra lépett, és amikor igazán elkezdte a zenetanulást. A Zeneakadémián zongoraművész és zeneszerző szakon végzett. Eleinte zongoraművészként aratott óriási sikereket, Európa összes valamirevaló koncerttermében játszott. Nagy hatással volt rá Richard Strauss, és Liszt Ferenc követője volt, az ő hatására komponlta meg a Kossuth-szimfóniát. 1904-ben ismerkedett meg az úgynevezett parasztzenével, előtte azt hitte, hogy a népies műdalok, azaz a nóták a népdalok. 1905-től fonográffal járta a magyar vidéket és Kodály Zoltán segítségével gyűjtötte a népdalokat. Zenetudósi munkáját a Magyar népdalok – énekhangra és zongorára címmel, Kodály Zoltánnal közösen megírt műve indította el, 1918-ig 3500 román és 3200 szlovák dallamot jegyzett le. Számos világhírű, a mai napig játszott művet írt, s noha a közönségízlés miatt elkészültekor nem mutatták be A kékszakállú herceg vára című operáját, 7 évvel később műsorra tűzte a Magyar Állami Operaház, és a mai napig ott van a világ legnagyobb dalszínházainak repertoárján is. Cantata Profana, Mikrokozmosz, A fából faragott királyfi, Magyar és román táncok....felsorolni is lehetetlen a sok csodát, amelyet a világnak adott Bartók Béla, aki 1940-ben a politikia helyzet miatt döntött a kivándorlás mellett, és 1945. szeptember 26-án, New York-ban hunyt el.

Kodály Zoltán világhírű zenepedagógus, zeneszerző, népzenekutató tudós, Bartók kortársa és barátja szintén 1905-ben kezdett népdalgyűjtésbe, munkájának ezt a részét közel 50 évig folytatta is. Bartókot is ő segítette a népdalgyűjtés útján, s ahogy feljebb olvasható, közös munkájuk is született. Zenepedagógusi munkája olyannyira világhírű, hogy az úgynevezett Kodály-módszert a világ számos pontján ismerik és alkalmazzák.