Borzalmas jövőt vetít előre az épület, amiben 20 ezer ember él együtt

Arról is lehet olvasni, hogy az épület minta lehet az Egyesült Államok lakhatási válságának megoldására. Eszerint a „disztópikus lakás” mintaként szolgálhat arra, hogyan tud az Egyesült Államok több életteret teremteni az emberek számára anélkül, hogy hatalmas területeket építene be. Az egyik alaszkai város, Whittierben is létrejött valami hasonló, a település 272 lakosa tulajdonképpen egyetlen épületben él. A kínai épülethez hasonlóan minden megtalálható itt is, amire szükség lehet. Tartozik ide templom, iskola, posta és rendőrség is.

Whittier lakosainak 90 százaléka ebben a házban él.

Forrás: Shutterstock

A disztópikus lakásoknak a vitathatatlan előnyök mellett sok hátulütőjük is van. A legtöbb ember a magánéletet részesíti előnyben és fontos számukra, hogy legyen elegendő tér közöttük és a szomszédaik között. Sokaknál fő szempont a kert és hogy minél többet tartózkodhassanak szabad levegőn, ami a Regent Internationalban csupán úgy oldható meg, ha lemennek az utcára.

Mára az épületről készült képek és videók elárasztották a közösségi médiát, és sokan úgy írják le az egységet, mint valami disztópikus rémálmot: így nem valószínű, hogy ez a lakhatási forma elterjed a világban.