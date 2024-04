Itt vannak az első képkockák a S.E.R.E.G. című sorozatból: adrenalindús alkotás

Győrbírónak egyetemista fiával való rossz kapcsolata is megnehezíti az életét és számot kell vetnie a bajtársiasság fogalmával is, miközben újra bevetésre készül csapatával. A férfiak mellett természetesen megjelennek a nők és a bonyolult szerelmi szálak is.

Csórics Balázs a S.E.R.E.G. című sorozat főszerepében

Forrás: Megafilm

Az ízelítőként bemutatott első képkockákból kiderül, hogy a két főszereplő, a tökéletes katonára kigyúrt Csórics Balázs és az ellenlábasát, Horváth Tibor ezredest alakító Kamarás Iván mellett számos ismert színész is „misszióba indul” a Megafilm Service legújabb, 6 epizódos alkotásában. Láthatjuk többek között Jászberényi Gábort, Orosz Ákost, Krisztik Csabát, Bán Bálintot, Márfi Márkot, Séra Dánielt, de feltűnik az Angyalbőrben-ben is játszott Takátsy Péter, az aggódó feleség szerepében Balla Eszter, és a szerelmi szálat erősíti Gál Réka Ágota karaktere. Egy villanásnyira pedig a szintén megafilmes Tündérkert főhőse, Katona Péter Dániel is megjelenik egy cameo szerepben.