Még 2024-ben beigazolódhat Baba Vanga dermesztő jóslata

Íme, néhány Baba Vanga leghíresebb jóslatai közül.

„Egy hatalmas hullám borít majd be egy nagy, emberek és városok által ellepett partot, és minden eltűnik a víz alatt. Minden elolvad, akár a jég." Ez az állítólagos jövendölése a 2004-es cunamira utal, amely Ázsia délkeleti és déli részén, valamint Afrika keleti részén okozott nagyon jelentős károkat. A halálos áldozatok pontos száma nem ismert, de akár 200 ezer felett is lehet.

„Az amerikai testvérek elesnek, miután megtámadták őket az acélmadarak." Ez a jóslata a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások megjövendölése, amely során több gépet is eltérítettek az al-Káida tagjai. Egy-egy utasszállító repülőgép csapódott be a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba, egy a Pentagon Virginia állambeli arlingtoni épületébe, egy másik pedig Pennsylvania államban csapódott földbe.