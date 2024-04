Pro és kontra air fryer - segítség vagy bosszúság a forró levegős sütő?

Ha már profi módon készítjük a sült krumplit és a grillzöldségeket, valamint 1-1 húsfélét is ebben a sütőben, érdemes továbbgondolni a készülék használatát.

Süthetünk a sütőben mirelit vagy félkész pékárut is, de a már kicsit szikkadtabb késztermékeket is felfrissíthetjük benne néhány perc alatt.

Szilikonformák segítségével finom süteményeket is készíthetünk air fryerben – muffinok, gyümölcsös, sütik brownie-k minden mennyiségben készülhetnek benne rövid idő alatt.

Száríthatunk benne paradicsomot is, amiből nagyon finom köret készülhet, muffinformák segítségével baconos tojást is süthetünk benne.

Csak a képzeletünk szabhat határt, annyiféle módon készülhetnek ételek ebben a konyhai gépben.

Összegyűjtöttünk néhány nagyon gyors és egyszerű receptet, amiket könnyedén elkészíthetünk air fryerben.

Baconos tojás

Hozzávalók:

apróra vágott baconkockák

parmezán sajt

tojás

só, bors

muffinforma

Elkészítés:

Muffinformákba tegyük egészben vagy felverve a tojást, sózzuk, borsozzuk, szórjunk bacondarabokat a tetejére, a végén pedig ízlés szerint reszeljünk rá parmezánt. Az így kapott tojásos muffinokat helyezzük az air fryerbe, majd 180 fokon süssük meg. Általában 6-8 perc alatt elkészülnek, de gépenként változhat az idő, így nem árt villatesztet végezni. Amikor a tojás belseje is átsült, készen van a finom muffin. Fontos, hogy ne süssük túl, mert kiszáradhat!

Céklachips

Hozzávalók: