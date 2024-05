Az évszázad legnagyobb csalásai nyomában: íme az 5 legjobb film, amelynek pénzügyi visszaélés áll a középpontjában

Amióta létezik kapitalizmus és filmkultúra, a mozikban is vissza-visszatérő téma a fehérgalléros bűnözés. Ezek a filmek rendszerint a rendszer tökéletlenségeit állítják pellengérre, miközben az emberi természet sötét oldalában is mélyen megmártóznak. Népszerűségük ezért is töretlen a filmvásznon: a bűn mindig hálás témája a filmes alkotóknak, és rendszerint nem is kell sokáig kutakodni az ihletforrások után. Ez történt a Az évszázad csalása című sorozat esetében is, ami egy óriási sajtóvisszhangot kiváltó esetet dolgoz fel 12 részben.

Forrás: Direct One

A francia sorozat már elérhető a Direct Now alkalmazásában, illetve a Direct One csatornán.

Íme az öt legjobb pénzügyi csalásról szóló film:

Tőzsdecápák (1987)

A tőzsde a pénzügyi csalások talán legkedveltebb terepe, így nem is csoda, hogy listánk nagy része a Wall Street miliőjében játszódik.

Oliver Stone filmje a műfaj koronázatlan királya, klasszikus bukástörténet, amiben az amerikai álom csalásokkal és hazugságokkal kikövezett illúziója törik szilánkosra.

Bud Fox (Charlie Sheen) fiatal, nagyratörő, de naiv tőzsdeügynök, aki a nagy pénzek hajszolása közben kénytelen ráébredni, hogy hamis bálványként rajongott mentora, Gordon Gekko (Michael Douglas) lehetne a képes illusztráció a korrupció szócikkelyénél. A 2008-as gazdasági világválság után folytatás is készült a filmhez (Tőzsdecápák: A pénz nem alszik), ám az nem tudott felnőni a nagy elődhöz.

A Wall Street farkasa (2013)

Listánk talán legismertebb darabja, köszönhetően Leonardo DiCaprio megingathatatlan sztár státusának és a rendező Martin Scorsese személyének. A Tőzsdecápákhoz hasonlóan ezúttal is egy amerikai álmot célzó bukástörténettel van dolgunk, ám Jordan Belfort (DiCaprio) története azon túl, hogy megtörtént eseményeken nyugszik, olyan extrém érzékletességgel ábrázolja azt a dekadenciát és élvhajhász életvitelt, hogy az sokszor már inkább a vígjátékok irányába tolja a filmet. Pedig ami itt történik, az végtelenül komoly.