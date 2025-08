A Z generáció szentségtörésnek számító szokása, amit jobb, ha te is ellesel

Az Y és X generáció még másban nőtt fel

Talán az Y és a X generáció azért vélekedik ezekről másképp, mert ők még abban nőttek fel, hogy a „gyors válasz” egyenlő az udvariassággal. Hogy a telefon folyamatos pittyegése azt jelenti: „fontos vagyok” - és ha nem vagy elérhető, kimaradsz valamiből.

FOMO helyett JOMO

A FOMO (fear of missing out – a kimaradástól való félelem) világában a Gen Z új fogalmat vezetett be: JOMO – joy of missing out. Az öröm, hogy nem vagy része mindennek. Hogy nyugodtan hagyhatod megválaszolatlanul a „van kedved találkozni este?” üzenetet addig, amíg valóban tudsz dönteni. Hogy nem kell mentegetőznöd, ha nem vagy folyamatosan online. Ez nem lustaság, nem bunkóság, hanem digitális mentálhigiéné. A Gen Z ezzel a viselkedéssel azt üzeni: a kapcsolódás nem attól lesz valódi, hogy azonnali. Sőt, néha pont attól lesz őszintébb, hogy kicsit várat magára. Hogy akkor beszélünk, amikor megvan hozzá az igazi jelenlétünk. Nem csak ujjmozdulatunk.