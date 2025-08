Rangsoroltuk és pontoztuk a Szex és New York sorozat pasijait! Nézd meg, kit szavaztunk meg elsőnek!

Ha te is imádod a Szex és New York sorozatot, ez a cikk neked szól. Te Aidan vagy Mr.Big fan vagy? Most választ kapunk a Szex és New York nagy kérdésére!

A szerkesztőség összeült, gondolkodott és szigorúan szavazott! A Szex és New York sorozat örökre ikonikus marad divatpillanatai, a női barátság jellegzetességei és a szerelmi kalandjai miatt. A Szex és New York már jóval a kora előtt járt, hiszen olyan társadalmi problémákat, párkapcsolati nehézségeket dolgozott fel, mint még senki más akkoriban. Ha te is nosztalgiáznál kicsit, ez a rangsor neked szól. Rangsoroltuk a Szex és New York pasijait!

Forrás: Getty Image Minden “versenyzőt” pontoztunk négy kritérium alapján. Minden kritériumban 5 pontot szerezhettek a Szex és New York pasik, tehát összesen 20 pontot kaphattak. A pontok alapján felállt a végeleges rangsor, ami eldönti a régóta folyó vitákat, hogy ki a legjobb Szex és New York pasi! Szex és New York pasik rangsora! 7. Aleksandr Petrovsky A hatodik, egyben záró évadban találkoztunk a karakterével és valljuk be senki nem értette, miért volt annyira oda érte Carrie (Sarah Jessica Parker). Aleksandr karaktere unalmas volt, semmi humorérzéke nem volt és ódivatú személyisége sem hengerelt le senkit. Mennyire jó pasi: 5/1

Milyen volt a kapcsolata a barátnőivel: 5/1

Milyen volt az ágyban:5/1

Milyen partner volt:5/1

pont: 4 6. Trey MacDougal Trey Charlotte első férje volt, akivel a 3. és 4. évadban láthattuk. Trey egy illedelmes, romantikus, de megbukott férj volt, akit nehéz emiatt pontozni. De nem szabad elfelejtenünk irritáló és beteges kapcsolatát az anyjával sem. Ha lenne rangsor, a legidegesítőbb anyós címén ez a nő lenne a Top 1. Trey kedves, figyelmes és igazi úriember volt, de még ezek a tulajdonságok sem voltak elegek a halószobai problémák, anya kicsi fia személyisége és a babaprojekt bukásával szemben. Mennyire jó pasi: 5/3

Milyen volt a kapcsolata a barátnőivel: 5/2

Milyen volt az ágyban:5/1

Milyen partner volt:5/2

pont: 8 5. Steve Brady Steve Miranda egyik első komoly pasija volt a sorozatban, majd gyerekének édesapja és aztán végül férje is. Steve sokszor nagyon jó hatással volt Mirandára, de gyerekes személyisége gyakran irritáló volt. Azonban nem szabad elnéznünk, amellett sem, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolt Miranda barátnőivel és tisztában volt a négyük barátságának jelentőségével. Steve állandó pozitivitása rengeteget segített Miranda karakterén és mindig arra törekedett, hogy partnere őszintén boldog legyen. De nem szabad elfelejteni, hogy Steve a Szex és New York film folytatásában megcsalja Mirandaát. Mennyire jó pasi: 5/2

Milyen volt a kapcsolata a barátnőivel: 5/4

Milyen volt az ágyban:5/3

Milyen partner volt:5/2

pont: 11

Steve és Carrie barátsága egyedülálló volt!

Forrás: Getty Image 4. John “Mr. Big” James Preston A Szex és New York világának egyik legmegosztóbb karaktere, vannak, akik szeretik és vannak, akik kifejezetten gyűlölik a pasit. Bár sok minden változott az eredeti sorozat és 2 film után, talán abban egyet érthetünk, hogy Carrievel sok mindenben kiegészítették egymást.Mr Big legnagyobb hibája az volt, amikor otthagyta az oltárnál élete szerelmét...Napestig vitatkozhatnánk Mr. Big (Chris Noth) karakterén, de a számok és a szavazás nem hazudik. (Bár pár pluszpontot igazán érdemelne Carriehez hasonló szarkasztikus humora) Mennyire jó pasi: 5/4

Milyen volt a kapcsolata a barátnőivel: 5/2

Milyen volt az ágyban:5/4

Milyen partner volt:5/2

pont: 12 Carrie Bradshaw és Mr. Big kapcsolata.

Forrás: Getty Image 3. Harry Goldenblatt Harry Charlotte válóperes ügyvédje volt, majd aztán következő barátja és végül férje. Harry a nagybetűs igazi Charlotte életében, pedig valljuk be, nem egy ilyen férjet képzeltünk mellé. De az ő párosuk a tökéletes harmóniában élő szeretetteljes pár mintaképe. De természetesen nekik is kijárt a dráma, a vallási, kulturális nézeteltérések, a babaprojekt, a rövid szakítás problémái ellenére kooperatív kapcsolatuk példaértékű. Mennyire jó pasi: 5/2

Milyen volt a kapcsolata a barátnőivel: 5/4

Milyen volt az ágyban:5/4

Milyen partner volt:5/5

pont: 15 Charlotte boldog családja példa értékű!

Forrás: Getty Image 2. Aidan Shaw Aiden Carrie másik nagy szerelme volt az eredeti Szex és New York sorozatban, majd feltűnt a második filmben és végül fontos szerepet kapott az És egyszer csak... sorozatában is. Aiden és Carrie kapcsolata rengeteg bukkanóval járt, már, ha bukkanónak nevezhetjük, hogy Carrie megcsalta Biggel, majd felbontotta az eljegyzésüket. Bár Aiden a tipikus jó fiú és érzelmes társ, egyszerűen nem Carriehez való, hiszen teljesen különböző a személyiségük, vágyaik, érdeklődési körük. Carrie elé csúnyán elbánt Aiden karakterével, bizonyítva azt, hogy egyszerűen nem egymáshoz valók. Aztán végül úgy néz ki, mégis csak ő lesz az a bizonyos utolsó igaz, vagy mégsem? Mennyire jó pasi: 5/4

Milyen volt a kapcsolata a barátnőivel: 5/4

Milyen volt az ágyban:5/4

Milyen partner volt:5/5

pont: 17

Carrie és Aidon kapcsolata

Forrás: Getty Image 1. Smith Jerrod Teljesen egyértelműen, vita nélkül a Szex és New York legjobb férfi karaktere Smith Jerrod volt. A tökéletes pasi az egyaránt tökéletes Samantha Jones mellé. Samantha karaktere talán a legkedveltebb a sorozatból, így félő volt, kit fognak mellé találni, aki megfelel az elvárásoknak és Sam sajátos kapcsolati képzeteihez. Smith Jerrod nem, hogy megfelelt, olyan elvárásokat épített ki bennünk, amikre nem is gondoltunk. Vicces, szexi, odaadó, kedves, érzékeny, türelmes és még sorolhatnánk a végtelenségig. Ne feledkezzünk meg arról, amikor leborotválta ikonikus hosszú haját, hogy így támogassa Samanthát a rák küzdelmeiben! Mennyire jó pasi: 5/5

Milyen volt a kapcsolata a barátnőivel: 5/5

Milyen volt az ágyban:5/5

Milyen partner volt:5/5

pont: 20 Samatha Jones és Smith Jerrod

Forrás: Getty Images North America A Szex és New York kapcsolatai rengeteget tanítottak nekünk, ma már tudjuk, hogy mik voltak igazán red flagek és mik azok, amiket ünnepelnünk kell. Bár a Szex és New York ikonikus korszaka lezárult a második film után, mi sosem feledjük el!