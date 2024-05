Az érzelmek íze: hallottál már a rasa művészetről?

A gránátalma fanyarsága segíti a véralvadást, nyálkahártya és bőr-gyógyító hatású, enyhíti a hasmenést.

4. Savanyú – Az irigység, pesszimizmus, düh

Ezért mondjuk például, hogy savanyú a szőlő, ha valaki irigykedik. Szerve a máj. Innen eredhet a rosszmájú kifejezésünk is, mert az irigység energetikája rombolja a májat, emiatt megjelenik a sárga szín a bőrön, szemekben, tehát megeszi az embert a sárga irigység. Okozhat még túlzott savasodást és fekélyt is. Emellett mivel a máj fontos szerepet játszik az anyagcsere-folyamatokban, a méregtelenítésben, ezért még akár komoly bőrbetegségeket is kiválthat. A savanyú íz megfelelő mennyiségben a legjobb szomjoltó, szélhajtó és izzadás serkentő, tonizálja a szöveteket.

Savanyú ételek: joghurt, sajt, citrusfélék.

5. Csípős – A harag, gyűlölet, düh

Szerve a tüdő, amely áramoltatja a levegőt a testünkben, hogy a sok forró érzelemtől megszabaduljunk. Ezek az érzések ugyanis felforrósítják a szerveinket, ezzel gyulladásokat, ízületi deformitásokat, szédülést, akár súlyos betegségeket okozva. A csípős íz ideális mértékben élénkít, szélhajtó, izzadás serkentő és emésztés serkentő, növeli az anyagcserét.

Csípős: csili, gyömbér, retek, torma, mustár, hagyma.

6. Só – A kapzsiság, makacsság, mohóság, önsajnálat

Ha ezek az érzelmek túltengenek bennünk, vagyis nagyon sok sót használunk, csak tovább fokozódik az elégedetlenségünk, sosem tudjuk beérni azzal, ami van. Semmi nem lesz elég jó. Szerve a vese, ezért, ha ezeket az érzéseket túlzásba visszük, az vesebetegséget, emellett hajhullást, meddőséget okozhat. A sós íz megfelelő mennyiségben nyugtató hatású, emésztés serkentő, közepes mennyiségben hashajtó, nagy mennyiségben pedig hánytató.

Sós: sók, ásványi só tartalmú fűszerek.

