Nagymamák és nagypapák ropják a TikTokon - Megmutatják, hogy táncoltak a 80-as években

A TikTok Barbara's Rhubarb Bar tánctrendje mellett megjelent egy hasonlóan népszerű változat is, ami szintén többmilliós megtekintéseket hoz. Ugyanis manapság az a menő, ha egy videóban megkérdezzük a szüleinket és a nagyszüleinket arról, hogyan táncoltak ők az 1980-as években. A humor persze abban rejlik, hogy meg is mutatják a mozdulatokat, amiket ti is imádni fogtok!

Legyen nő, férfi, szülő, nagyszülő, mindenki szívesen mutogatja azokat a bizonyos táncmozdulatokat. Nem lepődnénk meg azon sem, ha legközelebb fordított szerepek lennének, amikben a szülők kérik meg a gyermekeiket, hogy táncoljanak 2024-es népszerű mozgások alapján!

A videókban hallatszó remix ikonikussá vált, a táncmozdulatokkal elért videókért pedig milliók rajonganak!