Szarvasbébi az igazi Martha szemszögéből: "obszcén, nőgyűlölő és hazug"

Az igaz történeten alapuló Szarvasbébi (eredeti címén: Baby Reindeer) április 11-én debütált és az angol nyelvterületen szinte azonnal a toplista élére került, majd Magyarországon is jó ideig a legnézettebb Netflix-tartalom volt.

A Szarvasbébi alkotója és főszereplője Richard Gadd, aki életének traumáit dolgozza fel a minisorozatban. Donny Dunn a már nem is annyira kezdő, de nem is befutott humorista története, akinek élete teljesen felborul, amikor a bárba, ahol dolgozik betér egy magányos nő, ő pedig megsajnálja és meghívja egy teára. Martha (akit Jessica Gunning formál meg) onnantól kezdve rákattan a férfira, a megszállottja lesz és pokollá teszi az életét.